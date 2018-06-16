Нашествие цыган вынудило шведский город ввести лицензию на попрошайничество

Совет шведского города Эскильстуна проголосовал за запрет просить милостыню без специального разрешения, которое нужно будет получать в полиции, пишет The Local.

Ранее издание со ссылкой на министра по вопросам равноправия Асу Регнер писало, что сейчас улицы страны заполонили мигранты из Европы, и большинство попрошаек в Швеции — это цыгане из Румынии. «Ситуация ужасная. Так не должно быть, чтобы человек был вынужден просить милостыню», — отмечала Регнер.

Против инициативы выступали левые, зеленые, либералы и христианские демократы. За — социал-демократы, центристы, националисты и консерваторы. Последние, впрочем, критиковали меру как мягкую и «нормализующую попрошайничество».

Норма начнет действовать с октября, если ее не отменит Административный совет округа. Подобное уже случалось в стране: в феврале этого года совет город Веллинг одобрил полный запрет на попрошайничество, но решение было заблокировано.

Член совета Джимми Янссон отметил, что такое ограничение лучше, чем полный запрет, поскольку позволяет выявить мошенников и помочь по-настоящему нуждающимся — они смогут обратиться в благотворительные организации и получить необходимую поддержку. Премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал идею «интересной».

Полный запрет на попрошайничество уже действует в соседних скандинавских странах — Норвегии и Дании. В Швеции инициативу безрезультатно пытаются ввести последние пару лет.

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