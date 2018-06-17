На аргентинских болельщиков в Москве упал голый человек

Двух болельщиков сборной Аргентины, приехавших в Москву на чемпионат мира, госпитализировали с травмами. На них с шестого этажа упал неизвестный молодой человек, сообщает в воскресенье, 17 июня, «Комсомольская правда».

Выпавший из окна мужчина умер в реанимации.

Инцидент произошел 16 июня во дворе одного из домов на Васильевской улице. Отмечается, что трое фанатов возвращались в хостел после матча Аргентины с Исландией. Когда на них свалился человек, подняться с земли смог только один из болельщиков.

Что стало причиной падения, пока точно не установлено. Очевидцы рассказали, что видели в окне шестого этажа юношу без одежды. Он нецензурно ругался, жестикулировал, а затем потерял равновесие и упал. В квартире полицейские обнаружили много мусора, молодежную одежду, включенный компьютер, пачки от лекарств.

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