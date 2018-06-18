Найдены самые древние следы курения

Группа американских археологов и химиков изучила артефакты, найденные в конце 30-х годов XX века при раскопках древнего индейского поселения, и обнаружила среди них курительную трубку со следами табачного никотина, возраст которой достигает более трех тысяч лет. Об этом сообщает издание Science.

Курительная трубка, которая, как считают исследователи, применялась в медицинских целях, была извлечена из известняковых пород рядом с местом слияния рек Флинт и Теннесси. В настоящее время место раскопок затоплено из-за недавно построенной ниже по течению плотины, расположенной около города Гантерсвилла (штат Алабама). После обнаружения трубка вместе с другими артефактами была запечатана в пластиковые мешки и отправлена в государственное хранилище Алабамы, где значилась под номером FS74.

Ученые изучили артефакты с помощью масс-спектрометрии, чтобы идентифицировать химические вещества, присутствующие внутри находок в остаточном количестве. Оказалось, что в налете внутри FS74 содержались четкие следы никотина. При этом кости животных, обнаруженные рядом с трубкой, были датированы 1685-1530 годами до нашей эры. Результаты указывали на то, что трубка была курительной и представляла собой самое древнее на настоящий момент свидетельство употребления табака в Северной Америке.

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