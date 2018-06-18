Умер один из создателей «Лица со шрамом»

Американский продюсер Мартин Брегман скончался в возрасте 92 лет. Об этом сообщает Variety.

Жена кинематографиста Корнелия рассказала, что он умер от кровоизлияния в мозг.

Мартин Брегман тесно сотрудничал с Аль Пачино с самого начала карьеры актера. Продюсер предложил артисту его дебютную главную роль в фильме 1971 года «Паника в Нидл-парке».

Брегман выступил одним из продюсеров таких фильмов, как «Путь Карлито», «Серпико», «Нечего терять», «Собачий полдень» и «Матильда». Популярность в киноиндустрии ему принесла работа над криминальной драмой «Лицо со шрамом» режиссера Брайана Де Пальмы с Пачино в главной роли.

В апреле в возрасте 74 лет скончался продюсер и сценарист Стивен Бочко, автор телевизионных сериалов «Блюз Хилл-стрит», «Закон Лос-Анджелеса» и «Полиция Нью-Йорка». Эти шоу принесли ему 10 премий «Эмми».