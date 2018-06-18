Землетрясение в Японии унесло жизни трех человек

Власти Японии подтвердили смерть трех человек в результате землетрясения. Об этом в понедельник, 18 июня, сообщает телеканал NHK.

По их данным, погибли 9-летняя девочка, которую придавило стеной у школьного бассейна в городе Такацуки, а также двое мужчин в городе Осака и в районе Хигасиедогава.

По информации NHK, более 50 человек пострадали. Данных о крупных разрушениях пока не поступало, угрозы цунами не объявлялось. Тем не менее землетрясение нарушило работу авиационного и железнодорожного транспорта: движение скоростных и обычных поездов на юго-западе Японии практически полностью остановлено.

Землетрясение было зафиксировано в префектуре Осака на западе страны. Его магнитуда, по данным метеослужбы, достигла 6,1 по шкале Рихтера.

25 июня 2017 года в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7. Сообщений о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступало. За год до этого, 15 и 16 апреля 2016 года серия землетрясений произошла на юго-западе Японии, максимальная магнитуда составила 7,3. Тогда погибли более 40 человек, почти две тысячи пострадали.

11 марта 2011 года произошло сильнейшее в истории Японии землетрясение магнитудой 9,1, которое вызвало цунами с высотой волны более 40 метров. Удар стихии обрушился на побережье, став причиной аварии на АЭС «Фукусима-1», где вышла из строя система охлаждения реакторов.

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