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Режиссер «Карточного домика» сел в Tesla и чуть не сгорел

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@marycmccormack / Twitter

Автомобиль Tesla британского режиссера Майкла Морриса внезапно загорелся во время движения по улице в Голливуде. Об этом в Twitter написала жена кинематографиста, актриса Мэри МакКормак, приложив видеозапись инцидента.

«Вот, что сегодня произошло с моим мужем и его машиной. Никакой аварии, совершенно внезапно, на бульваре Санта Моники. Спасибо людям, которые предупредили его и сказали остановиться. И слава Богу, что трех моих дочерей в этот момент не было в машине», — написала МакКормак.

Представители Tesla заявили, что проведут тщательное расследование инцидента, который назвали «чрезвычайно необычным», передает BBC News.

Моррис выступил режиссером нескольких эпизодов в сериалах «13 причин, почему», «Бесстыдники», «Королевство», «Проповедник» и «Карточный домик». Его супруга известна по фильмам «1408», «Планета Ка-Пэкс» и «У твоего порога».

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