Британец в противоножевом жилете погиб от ножа

Полиция Великобритании раскрыла детали гибели известного в округе юноши Джордана Истона (Jordan Easton). Как сообщило местное издание Teesside Gazette, он взял нож и попытался продемонстрировать прочность противоножевого жилета.

Инцидент произошел в городе Тиссайд, графство Кливленд, в августе 2017 года. Истон, которому за несколько дней до этого исполнилось 22 года, на вечеринке захотел разыграть друзей и инсценировать самоубийство. Однако противоножевой жилет, который был на нем, оказался ненастоящим и не спас его от ножевого ранения. Истона немедленно госпитализировали, но врачи не смогли его спасти.

По словам коронера Кэрин Уэлш (Karin Welsh), нет никаких доказательств, что юноша хотел нанести себе вред. Следствие признало произошедшее несчастным случаем. Мать Истона Элисон Прайс (Alison Price) отметила, что поступок сына «никак не вписывался в его характер».

В марте сообщалось о гибели американца в бронежилете, попросившего выстрелить в него из пистолета. Согласившемуся выполнить его просьбу приятелю предъявили обвинения в непреднамеренном убийстве, незаконном хранении огнестрельного оружия и совершении серьезного преступления при наличии оружия.

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