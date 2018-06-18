Порошенко расскажет Европе о новых российских угрозах

Президент Украины Петр Порошенко планирует обсудить с лидерами Европейского союза новые угрозы со стороны России. Об этом он написал в своем Twitter в понедельник, 18 июня.

Порошенко указал, что приветствует продление антироссийских санкций Евросоюза, о чем стало известно днем в понедельник.

«Рассчитываем на жесткую позицию ЕС по новым вызовам безопасности со стороны России в Черном и Азовском морях. Обсудим этот вопрос с лидерами ЕС на саммите 9 июля», — подчеркнул украинский лидер.

Решение о продлении ограничительных мер до 23 июня 2019 года Совет Евросоюза принял 18 июня. В сообщении, размещенном на сайте совета, указывается, что санкции распространяются на базирующиеся на территории Евросоюза компании и лица. В частности, ограничивается импорт товаров из Крыма и экспорт продукции на полуостров, а также инвестиции в регион, покупка на его территории недвижимости и туристическая деятельность.

Евросоюз, США и ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, связав их с присоединением к России Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!