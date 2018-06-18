Настоятельница монастыря устроила кастинг на должность личного VIP-повара

Для игумении женского монастыря в Переславском районе Ярославской области ищут личного повара, который должен уметь сервировать стол для VIP-персон. Вакансия была размещена на сайте ChangeJob.ru, сейчас она удалена. На публикацию обратил внимание протодиакон Андрей Кураев в своем Facebook.

Кандидат должен иметь профильное образование, опыт работы не менее десяти лет и соблюдать санитарные нормы. Зарплата договорная — от 50 до 90 тысяч рублей в месяц.

В обязанности входит приготовление завтраков и ужинов для настоятельницы и ее гостей, сервировка стола и подача блюд. Проживать нужно будет на территории обители.

Название женского монастыря в заявке не указано, однако в Переславском районе он только один — Свято-Никольский Переславский женский монастырь. На его сайте сказано, что местную игумению зовут Евстолия (в миру Афонина Ольга Сергеевна). Настоятельницей она стала в июле 1994 года, сан получила в августе 1997-го по указу патриарха Алексия II.

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