Китайцам запретили слушать «вульгарный» шепот

Власти Китая запретили успокаивающие видео жанра ASMR, официально определив их как вульгарные и порнографические. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Национального управления по борьбе с порнографией и незаконными публикациями.

В заявлении ведомства утверждается, что на многих сайтах под видом ASMR-роликов распространяется непристойный контент. По мнению сотрудников, порталы должны быть очищены от подобных файлов. «Все интернет-компании должны исправно выполнять свои обязанности и прилагать усилия по модерации веб-сайтов, осуществлению контроля содержимого и защите несовершеннолетних от вредного контента», — сообщается в документе.

При этом в решении ведомства не объясняется, что именно можно считать порнографией. Во избежание проблем множество стриминговых сервисов, таких как Bilibili, Douyu и Youku, попросту удалили весь контент, тегируемый словом ASMR.

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Пользователи отреагировали на такое решение негативно. Жители Китая активно обсуждали на платформе Weibo невозможность заснуть и снять стресс без просмотра привычных роликов.

ASMR (АСМР) является одним из популярных жанров среди видеоблогеров. Авторы роликов пытаются с помощью шепота или шелестящих звуков вызвать у зрителя ощущение «мурашек» или покалывания. Такое явление называют автономной сенсорной меридиональной реакцией. Предполагается, что подобные ощущения снимают стресс и помогают заснуть.

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