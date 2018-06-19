Мужа испанской принцессы посадили в женскую тюрьму

Зять испанского короля, олимпийский чемпион по гандболу Иньяки Урдангарин прибыл в тюрьму в городе Авила, где ему предстоит отбывать наказание сроком пять лет и девять месяцев. Суд признал его виновным в уклонении от уплаты налогов и финансовых махинациях. Об этом сообщает газета Observador.

Следствие установило, что Урдангарин использовал связи с королевской семьей для заключения контрактов своей некоммерческой организации Noos Foundation. Полученные от сделок деньги он выводил на зарубежные счета.

Согласно испанским законам, осужденный, не находящийся пока под стражей, может сам выбрать тюрьму. Родственник монархов выбрал женскую тюрьму Бривева, в которой также есть отдельный мужской блок. По сведениям газеты El Confidencial, в нем находятся пять камер, столовая, собственный внутренний двор и помещение для приема посетителей.

В феврале 2017 года Урдангарина приговорили к шести годам и трем месяцам тюрьмы. Однако в июне 2018-го суд сократил срок зятю испанского короля на пять месяцев.

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