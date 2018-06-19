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Подсчитано совокупное состояние всех миллионеров

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Совокупное состояние всех долларовых миллионеров в мире впервые превысило 70 триллионов долларов, говорится в докладе консалтинговой компании Capgemini.

По сравнению с 2016 годом этот показатель увеличился на 10,6 процента. Согласно подсчетам аналитиков, к 2025 году эта сумма может составить уже 100 триллионов долларов. Почти треть состояния миллионеров хранится в акциях.

Само количество долларовых миллионеров выросло за прошлый год почти на 10 процентов — теперь их число превышает 18 миллионов человек. Три четверти новых миллионеров пришлось на Северную Америку и Азиатско-Тихоокеанский регион.

Отмечается также, что состоятельные люди проявляют все больший интерес к криптовалютам — 29 процентов опрошенных миллионеров охарактеризовали свой интерес к ним как «высокий». По данным Capgemini, инвестиции в криптовалюты достигли рекордного уровня.

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