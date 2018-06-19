В России появится «морская полиция»

На кораблях и судах Военно-морского флота России (ВМФ) появятся подразделения военной полиции, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Главном командовании ВМФ.
По данным издания, сотрудники нового структурного подразделения будут поддерживать правопорядок в дальних походах и следить за отсутствием на борту посторонних во время стоянки в порту — ожидается, что это поможет избежать провокаций в заграничных водах. Ранее часть задач, которые будут поручены новой службе, выполняла морская пехота.
Для создания подразделений в Министерстве обороны России проанализировали опыт аналогичных формирований более 40 развитых стран и наладили взаимодействие с армейскими, флотскими и правоохранительными структурами.
Первые сотрудники «морской полиции» начали нести службу на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» на Северном флоте, полностью же новая структура начнет работать со следующего года.