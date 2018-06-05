Российская семья спутала Коран с УК на арабском и воспитала на нем полицейского

Семья в Башкирии долгие годы принимала Уголовный кодекс РСФСР 1926 года на арабском языке за Коран, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД республики.

«Пожилая владелица книги долгие годы принимала его [УК] за Коран и подкладывала под голову ребенка. Стоит отметить, что когда сын вырос, то пошел на службу в милицию», — отметил представитель ведомства.

Сверток с книгой передавался в семье из поколения в поколение. «Мать говорила, что это священная книга, ее надо заворачивать в ткань и класть под подушку, чтобы дети были спокойные и не капризничали», — рассказала журналистам местная жительница Рафия Зинатуллина.

В настоящее время издание передано в музей министерства.

5 июня российское МВД отмечает 300-летие появления в стране регулярной полиции. В этот день (25 мая по старому стилю) 1718 года указом Петра I введена должность генерал-полицмейстера Санкт-Петербургской полицмейстерской канцелярии.

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