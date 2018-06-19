Умер самый старый орангутан на планете

В Австралии скончался самый старый суматранский орангутан на планете. Об этом сообщает «Би-би-си».

По данным издания, животному было 62 года.

Самку по имени Пуан подвергли эвтаназии из-за связанных с возрастом заболеваний. Сотрудники Пертского зоопарка окрестили ее «великой старушкой» и ухаживали за ней с 1968 года. Она оставила после себя 54 потомка.

Пуан была официально признана самым старым орангутаном в 2016 году. Соответствующая запись содержится в Книге рекордов Гиннесса.

Специалисты полагают, что Пуан родилась в 1956 году в джунглях Суматры, Индонезия. Ее потомство обитает в США, Европе и других местах по всему миру. Некоторые из них выпущены в дикую природу.

По данным Всемирного фонда дикой природы, на Земле осталось 14,6 тысячи суматранских орангутанов. В дикой природе они редко доживают до 50 лет.

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