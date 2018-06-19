Исполинский английский завтрак никто не смог съесть

Кафе в английском городе Донкастер, графство Саут-Йоркшир, предложило посетителям осилить гигантский английский завтрак, состоящий из 65 частей. Об этом пишет Mirror.

Блюдо под названием «Терминатор 2» включает в себя восемь традиционных компонентов английского завтрака, в том числе бекон, сосиски и яйца, а также огромное количество фасоли и тост. Несмотря на исполинские размеры, блюдо стоит 15 фунтов стерлингов (около 1,2 тысячи рублей).

В кафе уже существовала позиция под названием «Терминатор», но посетители быстро расправлялись с ней. Уменьшенная версия стоимостью 7,95 фунта стерлингов (670 рублей) состояла из четырех компонентов.

Пока ни один из тех, кто заказал обновленного «Терминатора», не смог доесть его, отметили в кафе. Человеку, который сможет осилить завтрак, обещают место на стене славы заведения.

В начале июня в американском штате Луизиана прошел чемпионат мира по поеданию устриц. Победителем стал начинающий едок Деррон Бриден (Darron Breeden), который за восемь минут успел съесть 40 дюжин моллюсков.

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