В Ставрополе Виктор и Вадим взорвали бизнесмена на BMW

УВД Ставропольского края объявило в розыск автомобиль HUMMER и двух находящихся в нем мужчин; они подозреваются в убийстве предпринимателя в столице края. Об этом в пятницу, 22 июня, «Ленте.ру» сообщил высокопоставленный источник в региональных правоохранительных органах.

В четверг, 21 июня, около 14:20 на Старомарьевском шоссе взорвался автомобиль BMW-X6. В результате погиб управлявшей машиной мужчина. Изначально предполагалось, что взрыв стал следствием технической неисправности машины, но затем эксперты установили, что сработало самодельное взрывное устройство

«При опросе свидетелей удалось восстановить картину произошедшего. Автомобиль был припаркован возле дома 40, неподалеку от автозаправки, в нем находились два человека, водитель и пассажир. Свидетели обратили внимание, что пассажир внезапно выскочил из джипа и побежал в сторону, затем раздался громкий хлопок», — рассказал источник.

По его словам, через несколько секунд после этого пламя охватило машину и прогремел взрыв.

Свидетели произошедшего вытащили мужчину из горящего BMW, но приехавшие врачи скорой помощи констатировали его смерть. Уже в морге было установлено, что мужчина погиб от комбинированной минно-взрывной травмы.

Просмотр камер видеонаблюдения показал, что пассажир джипа отбежал на несколько десятков метров и сел в явно ожидавший его HUMMER темного цвета. Оперативникам удалось выяснить, что машиной пользуются двое мужчин, по именам Виктор и Вадим, которые ранее судимы, возможно, не однократно, вооружены и весьма агрессивны.

Личность погибшего установлена — это местный предприниматель. В интересах следствия данные о нем не разглашаются. Ориентировка на HUMMER и двух подозреваемых уже поступила во все УВД и ОВД Ставропольского края и прилегающих регионов; номерной знак машины при этом в ней не указан.

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