Трамп объяснился за надпись на куртке своей жены

Президент США Дональд Трамп объяснил, что может значить надпись на куртке его жены Мелании. Об этом он написал у себя в Twitter.

«Надпись "Меня это действительно не волнует. А вас?" на спине куртки Мелании относится к фейковым новостям. Мелания знает, насколько они нечестные, и ее это действительно больше не волнует!», — заявил Трамп.

СМИ предположили, что первая леди на самом деле не интересуется проблемами мигрантов. Представитель Мелании отметила, что в куртке нет никакого скрытого смысла.

Жена президента США отправилась в куртке с надписью «I really don`t care. Do U?» в аэропорт, чтобы полететь в Техас, где она должна была посетить центры содержания разделенных с родителями детей-мигрантов. В Техасе Мелания Трамп переоделась в плащ молочного цвета.

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