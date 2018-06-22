Пенсионеров накормили мясом с токсичным очистителем для рук

Обитателей канадского дома престарелых накормили мясом, приправленным токсичным очистителем для рук. Об этом сообщает Global News.

Инцидент произошел в государственном учреждении, расположенном в провинции Саскачеван в центральной части Канады. В заведении постоянно проживает 35 человек.

Сотрудник центра перелил очиститель в контейнер для специй и не стал менять на нем этикетку. Позднее емкость перекочевала на кухонную раковину. Другой сотрудник, не проверив содержимое контейнера, приправил опасной жидкостью жаркое.

В результате пожилым жителям подали токсичное блюдо.

«Как только мы обнаружили, что мясо испорчено, остатки были уничтожены и не подавались ни постояльцам, ни сотрудникам», — говорится в заявлении учреждения.

Членам семьи тех пенсионеров, которые успели попробовать блюдо, разослали письма с извинениями. В них указано, что никто из постояльцев после ужина не проявлял признаков отравления.

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