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Киевский ресторатор расстрелял посетителей

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Вартовi еспресо / Facebook

Владелец одного из киевских ресторанов расстрелял трех посетителей из пистолета. Один из них скончался, двое доставлены в больницу. Об этом сообщается на сайте телеканала «Эспрессо».

60-летний мужчина объяснил свой поступок тем, что во время возникшего конфликта, гости заведения начали оскорблять его в присутствии дочери, которая работает в ресторане.

Не стерпев обиду, ресторатор достал пистолет ПМ и открыл стрельбу.

Владелец заведения задержан. В сообщении управления Нацполиции по Киеву говорится, что он гражданин другой страны (какой именно, не уточняется). Отмечается, что погибший — уроженец Запорожской области Украины 1989 года рождения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное убийство», стрелку грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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