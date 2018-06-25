СБУ поищет компромат на премьер-министра Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) начала поиски компромата на премьер-министра страны Владимира Гройсмана. Об этом в понедельник, 25 июня, со ссылкой на источники сообщает «Обозреватель».

Подобные действия начались после майского заявления Гройсмана о начале борьбы с коррупцией на таможне. «По сути, те, кто корректировал контрабандные потоки, понимая, что теряют деньги, хотят очернить премьера и его семью, используя спецслужбы», — утверждает издание.

В частности, СБУ направила на Житомирскую таможню письмо за подписью первого заместителя главы ведомства Павла Демчины с просьбой предоставить информацию об автомобиле Mercedes GLE 350D, который в 2017 году приобрела супруга премьер-министра Елена Гройсман. Ведомство просит таможенную декларацию, акты о проведении осмотра транспортного средства, свидетельство о регистрации автомобиля и другие документы.

Информация о приобретении Mercedes женой украинского премьера появилась в октябре 2017 года. В декларацию о доходах премьер-министра появившееся у семейства транспортное средство было внесено позже.

13 июня Гройсман заявил о готовящихся против него провокациях. По его словам, этим занимаются отдельные сотрудники правоохранительных органов. «Я просил бы, чтобы меня персонально услышали все те, кто крышуют нелегальный бизнес; все те, кто крышуют нелегальную контрабанду, нелегальный доступ товаров на украинские рынки. Я подчеркиваю, что они носят сегодня погоны и являются действующими работниками правоохранительной системы», — сказал украинский премьер.

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