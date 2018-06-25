В Мексике арестована вся полиция города

Всех сотрудников полиции мексиканского города Окампо (штат Гуанахуато) арестовали по подозрению в причастности к убийству кандидата в мэры. Об этом сообщает The Independent.

Под стражу были взяты 28 полицейских. Как отмечалось в заявлении властей штата, расследуются вероятные нарушения кодекса поведения. Других подробностей не сообщалось.

В то же время местные СМИ написали, что стражи порядка арестованы из-за убийства кандидата в мэры города Фернандо Анхелеса Хуареса, которого застрелили 21 июня.

В причастности к преступлению заподозрили начальника отдела общественной безопасности Окампо. Федеральные агенты попытались арестовать его 23 июня, однако им помешали местные полицейские. В итоге было вызвано подкрепление, и под стражу взяли всех сотрудников.

Погибший Хуарес был членом Партии демократической революции. После убийства партия попросила у правительства защиты для всех политиков, выдвинувшихся на грядущих выборах.

1 июля в Мексике состоятся президентские выборы. Одновременно с ними пройдут сотни других голосований, в том числе на уровне штатов и муниципалитетов.

Как отмечает The Independent, предвыборный период в этом году стал самым кровавым за всю современную историю Мексики. Преступные группировки расправились с десятками политиков, кандидатов и активистов в попытке заранее перекроить результаты. По предварительным подсчетам, жертвами стали уже 18 человек, решивших побороться за местные посты. Помимо этого убиты были и люди, которые только обдумывали свое выдвижение, но даже не успели зарегистрироваться.

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