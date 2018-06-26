Испанцы ударили по армянской мафии

Силовые службы Испании начали крупную спецоперацию против так называемой армянской мафии. Об этом сообщают правоохранительные органы Каталонии Mossos d'Esquadra в Twitter.

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Отмечается, что в операции участвуют более тысячи стражей порядка. Планируется задержать 142 человека, а также провести 73 обыска в различных населенных пунктах страны, в частности в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Аликанте, передает ТАСС.

В расследовании участвовали Европейское полицейское агентство (Европол) и Международная организация уголовной полиции (Интерпол).

По словам полицейских, речь идет «об одной из крупнейших преступных группировок», в которой принимают участие выходцы из Армении.

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