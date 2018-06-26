Морская звезда неторопливо прогулялась по пляжу и попала на видео

Посетители американского пляжа запечатлели, как морская звезда медленно прогулялась по песку. Видео опубликовало Daily Mail.

Происходящее снято на пляже в населенном пункте Джупитер-Айленд, штат Флорида, США. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как животное степенно перебирает крошечными присосками на всех девяти щупальцах во время отлива.

Издание отмечает, что «прогулка» морской звезды — довольно редкое зрелище, потому что эти животные предпочитают находиться в воде и долгое нахождение без влаги для них может быть опасным. Тем не менее они могут передвигаться по камням и прибрежному песку, используя тысячи присосок. Некоторые из морских звезд могут развивать скорость до 50 миллиметров в секунду.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!