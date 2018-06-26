США потратят миллионы долларов на добычу газа на Украине

Американские компании SigmaBleуzer, Aspect Holding и Energy Transfer готовы вложить 100 миллионов долларов в поиск и добычу углеводородов на Украине, сообщает Государственная служба геологии и недр страны.

По словам президента инвесткомпании SigmaBleyzer Майкла Блейзера, компании долго изучали потенциал украинских недр в сфере добычи нефтегазоносных участков. «Стратегия нашей компании — освоение площадок, на которых никогда не осуществлялась промышленная добыча на условиях заключения соглашения о разделе продукции. Нас интересуют площади более 500 квадратных километров на условиях соглашения о разделе продукции (СРП, договор о разделе природных ресурсов, заключенный между зарубежной добывающей компанией и госпредприятием — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он.

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В ближайшее время будет объявлен конкурс на получение лицензий на условиях СРП, сообщил исполняющий обязанности главы Госгеонедр Украины Олег Кирилюк. «На сегодняшний день мы можем вам предложить до 50 перспективных нефтегазоносных участков на шельфе и суше», — подчеркнул он.

В начале июня компания «Укргаздобыча» сообщила о том, что открыла месторождение газа в Харьковской области страны. «На этапе геологического изучения запасы газа месторождения составляют по меньшей мере 200 миллионов кубометров, а перспективные ресурсы, оцененные УкрНИИгаз, [составляют] более двух миллиардов кубометров», — отмечалось в сообщении компании.

В 2012 году объем активов, находящийся под управлением SigmaBleyzer, оценивался в один миллиард долларов.

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