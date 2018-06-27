Новозеландец пересек полмира ради девочки и получил пулю от ее матери

Жительница американского штата Вирджиния отстрелялась от пытавшегося встретиться с ее 14-летней дочерью новозеландца. Его арестовали. Об этом сообщает CNN.

25-летний Трой Джордж Скиннер (Troy George Skinner), вооруженный ножом, газовым баллончиком и изолентой, пытался вломиться в дом семьи. По словам полицейских, мать девушки предупреждала, что откроет огонь, если Скиннер не уйдет. В итоге, когда он разбил стекло в двери кирпичом, женщина выстрелила в него из пистолета, ранив в шею. Мужчина выжил, его доставили в больницу и арестовали.

Скиннер познакомился с дочерью стрелявшей в него женщины в интернете, однако через некоторое время девушка прекратила общение. Тогда он решил приехать в США и найти ее. Мотивы нападавшего неизвестны. Как он узнал ее домашний адрес, также не сообщается.

Как передает телеканал, преступник проделал долгий путь: из новозеландского Окленда он добрался до австралийского Сиднея. Оттуда долетел до западного побережья США, а затем до округа Колумбия и уже на автобусе доехал до города Ричмонд, где жила семья. Полицейские исключают возможность того, что мужчина оказался в Вирджинии случайно. По словам местного шерифа Джеймса Эгню, Скиннер спланировал нападение. Он подчеркнул, что новозеландец не является жертвой. «Жертвы тут мать, дочь и вся их семья», — сказал он.

Мужчине предъявили обвинения в вооруженном нападении с намерением грабежа, изнасилования или убийства, сообщает New Zealand Herald. По словам друга арестованного, Скиннер был уравновешенным человеком, от которого он не ожидал подобной выходки.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!