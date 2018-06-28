Рабочим «АвтоВАЗа» повысят зарплату за счет руководства

«АвтоВАЗ» с 1 июля повысит тарифные ставки и оклады сотрудников, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании. При этом повышение коснется только рядовых сотрудников и не затронет топ-менеджмент.

«После активных переговоров с профсоюзом компания приняла решение повысить заработную плату работников в Тольятти на 6,9 процентов, несмотря на то, что чистый финансовый итог деятельности "АвтоВАЗа" в 2017 году был все еще в отрицательной зоне. Я уверен, что этот рост позитивно скажется на жизни нашего коллектива и семьях работников», — приводятся в сообщении слова президента «АвтоВАЗа» Ива Каракатзаниса.

По данным отчетности компании, средняя численность сотрудников с января по март 2018 года составила 36,4 тысячи человек, что на 3,3 процента меньше аналогичного периода прошлого года.

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По итогам 2017 года «АвтоВАЗ» получил убыток в 12,4 миллиарда рублей (против 35,5 миллиарда убытка в 2016-м) по РСБУ. Себестоимость продаж, включающая в себя себестоимость производства, составила по итогам года 240,2 миллиарда рублей, что на 6,3 миллиарда превышает выручку. Добиться валовой прибыли компании удалось только за счет субсидии от государства в размере 19,4 миллиарда рублей.

22 мая стало известно, что «АвтоВАЗ» готовится снять с производства модели Lada Priora, Granta и Kalina. На смену им придут обновленные (рестайлинговые) версии в X-стиле.

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