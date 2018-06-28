Большинство россиян одобрили работу Путина

Почти две трети россиян одобряют деятельность президента России Владимира Путина. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», опубликованные на сайте организации в четверг, 28 июня.

Согласно данным исследования, 65 процентов респондентов в той или иной мере с одобрением относятся к деятельности главы государства: 24 процента опрошенных ответили «безусловно, да», 41 процент — «скорее, да».

Деятельность кабинета министров одобряет 34 процента россиян. 46 процентов опрошенных считают, что дела в стране идут в правильном направлении, а 42 процента придерживаются противоположного мнения.

«Незначительные перестановки в правительстве после выборов не прибавили уверенности людям и были встречены с явным неодобрением. 58 процентов россиян полагают, что нынешнее правительство не в состоянии изменить положение в стране к лучшему», — говорится в документе.

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