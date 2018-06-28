Правозащитник Дмитриев по новому обвинению арестован на два месяца

Петрозаводский городской суд в четверг, 28 июня, удовлетворил ходатайство следствия и взял под стражу лидера карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Виктора Ануфриева. В этот раз его подозревают в сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью.

«Юрий Дмитриев арестован на два месяца по ходатайству следователя. Дело ... основывается на том, что объяснение у девочки (приемной 13-летней дочери — прим. «Ленты.ру») взяли, из нее выдавили, можно сказать, какую-то фразу. А так нет никаких доказательство того, что Юрий Дмитриев совершал то, в чем его пытаются обвинить», — цитирует агентство Ануфриева.

Он не уточнил, что именно сказала приемная дочь Дмитриева, ссылаясь на то, что ходатайство о мере пресечения рассматривалось судом в закрытом режиме.

Ануфриев назвал новое дело фарсом и заявил, что оно было возбуждено только из-за того, что развалилось предыдущее. «Я уверен, что это так же развалится», — добавил адвокат.

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По версии следствия, с 2012 года по 2016 год Дмитриев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери. Уголовное дело было возбуждено по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Дмитриев был задержан 27 июня.

5 апреля Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, а также по статье о развратных действиях в отношении ребенка, и признал за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба. Он был признан виновным по статье о незаконном хранении огнестрельного оружия и приговорен к 2,5 годам ограничения свободы. С учетом срока под арестом окончательное наказание было определено в три месяца ограничения свободы.

14 июня Верховный суд Карелии отменил приговор первой инстанции и направил на новое рассмотрение уголовное дело Дмитриева, обвинявшегося в развратных действиях в отношении приемной дочери и изготовлении детской порнографии..

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