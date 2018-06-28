Названы источники доходов Елизаветы II

Основным источником доходов королевы Великобритании Елизаветы II в 2017 году стал бизнес по сдаче в лизинг морского шельфа для оффшорных ветропарков, пишет Bloomberg. На нем удалось заработать 37 миллионов фунтов, что на 32 процента больше, чем годом ранее.

Общая чистая прибыль компании The Crown Estate составила 329,4 миллиона фунтов (рост на четыре процента), следует из ее отчетности, доход — 476,7 миллиона, совокупная стоимость активов — 14,1 миллиарда фунтов.

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The Crown Estate — компания, управляющая активами Елизаветы II. Доход направляется британскому казначейству, но королевская семья получает его часть в виде суверенного гранта. Эти средства идут на содержание дворцов и резиденций. В частности, на свадьбу принца Гарри 19 мая было потрачено 32 миллиона фунтов.

The Crown Estate владеет самым большим в мире количеством морских ветротурбин. Помимо сдачи их в лизинг компания управляет сельскими землями и шельфами в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии.

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