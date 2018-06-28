Принц Уильям сходил в русскую церковь

Британский принц Уильям посетил русскую православную церковь во время визита в Иерусалим. Об этом сообщается на странице Кенсингтонского дворца в Twitter.

Как отмечается, Уильям почтил память своей прабабушки, принцессы греческой и датской Алисы. Она похоронена в церкви Святой Марии Магдалины в Восточном Иерусалиме.

Принц стал первым членом британской королевской семьи, посетившим Израиль и палестинские территории с официальным визитом, который продлился три дня: с 25 по 28 июня. В ходе поездки он встретился с президентом и премьер-министром еврейского государства, а также с главой Палестины.

Алиса Баттенберг (1885 — 1969) — супруга греческого принца Андрея. Она является матерью принца Филиппа, мужа королевы Великобритании Елизаветы II. Во время Второй мировой войны принцесса укрывала евреев от нацистов в своем доме в Афинах.

Первоначально после смерти принцессы Алисы ее останки были захоронены в королевской часовне Святого Георга. В 1988 году их перенесли в Иерусалим по ее завещанию.

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