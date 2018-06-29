Выпускникам российской школы вручили грамоты с флагом и гербом Украины

В одной из школ Серова Свердловской области выпускникам выдали грамоты, украшенные флагом и гербом Украины. Об этом сообщила интернет-газета Znak.com.

По информации издания, такие грамоты получили ученики одного из 11-х классов школы №22. В учреждении пояснили, что такой инцидент произошел из-за невнимательности классного руководителя.

Рамку для грамоты учительница скачала из интернета, на украинскую символику внимания не обратила. В данный момент ученики возвращают грамоты и получают вместо них награды российского образца.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления образования Серовского городского округа Александра Колганова, классная руководительница получила выговор.

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