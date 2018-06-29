Ульяновск приютит бегущий от торговой войны Harley-Davidson

Власти Ульяновской области собираются предложить американскому производителю мотоциклов Harley-Davidson перенести производство в свой регион. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Тимофей Гончарук, которого цитирует ТАСС.

«По поручению губернатора Ульяновской области Сергея Морозова соответствующее письмо в адрес "Харлей Дэвидсон" уже подготовлено и будет направлено в ближайшие несколько часов. В его тексте содержится предложение посетить Ульяновскую область и изучить возможности региона для размещения здесь производства», — сказал Гончарук.

По его словам, такая идея впервые обсуждалась на встрече Морозова с главой корпорации развития предпринимательства Ульяновской области Русланом Гайнетдиновым. На ней губернатор заверил, что готов создать комфортные условия для работы Harley-Davidson и других иностранных компаний.

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25 июня руководство Harley-Davidson сообщило, что готовится перенести часть производственных мощностей за пределы США. Сделать это придется из-за импортных пошлин на американские товары, введенных властями Евросоюза в ответ на протекционистскую политику Вашингтона. Ожидается, что процесс займет от 9 до 18 месяцев.

22 июня Еврокомиссия ввела 25-процентные пошлины на импорт некоторых категорий товаров из США. Среди них сталь, алюминий, кукуруза, бурбон, джинсы и мотоциклы.

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