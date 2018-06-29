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Девушка на высоких каблуках попыталась перебежать дорогу и попала под машину

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Девушка на высоких каблуках попыталась перебежать дорогу и попала под автомобиль. Видео происшествия опубликовало издание Daily Mail.

Инцидент произошел в мексиканском городе Ногалес, штат Сонора. 22-летняя девушка по имени Минерва предприняла попытку пересечь три полосы, по которым передвигалось большое количество автомобилей. Судя по всему, в момент движения она разговаривала по телефону.

Достигнув третьей полосы, девушка оступилась и попала прямо под колеса машины. Очевидцы бросились помогать девушке, а испуганный водитель сдал назад. Как сообщает издание, пострадавшую доставили в местную больницу с многочисленными переломами. На данный момент ее состояние оценивается как стабильное.

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