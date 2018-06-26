Водитель Mercedes нарвался на толпу агрессивных англичан с молотками

dailymail.co.uk

В британском городе Лидс местные жители напали с досками и молотком на водителя Mercedes и его пассажира. На видео инцидента обратило внимание Daily Mail.

В ролике видно, как водителя автомобиля повалили на землю, его попутчика же сначала ударили доской по голове, а затем к нему под одобрительные крики окружающих подбежал размахивающий молотком парень. Когда мужчины забрались обратно в машину, толпа не дала им уехать. Хулиганы бежали за автомобилем и цеплялись за него, а одна женщина разбила заднее стекло молотком.

Полиция прибыла на место происшествия, когда драка уже закончилась. Стражи порядка утверждают, что им не поступало каких-либо жалоб в связи с инцидентом.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!