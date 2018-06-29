Евросоюз принял решение по санкциям против России

На саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза приняли решение продлить санкции против России еще на полгода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах ЕС.

«Состоялась короткая дискуссия по теме РФ, Украины, минским соглашениям, ее результатом стало согласование продления санкций еще на шесть месяцев», — говорится в сообщении.

Евросоюз, США и ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, связав их с присоединением к России Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

Кремль настаивает, что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам.

Саммит государств Евросоюза проходит в Брюсселе 28–29 июня.

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