Пышная супергероиня Фэйт получит собственный фильм

Студия Sony Pictures объявила о планах снять фильм о супергероине Фэйт, отличающейся от других комиксных персонажей пышным телосложением и жизнерадостным нравом. Об этом в пятницу, 29 июня, сообщает Deadline.

Сценарий картины напишет Мария Мельник. Она известна по работе над сериалами «Американские боги» и «Двойник», а также фильмом «Лабиринт», который выйдет в прокат в январе.

Фэйт впервые появилась в комиксах издательства Valiant Comics в 1992 году в составе команды супергероев, известной как Предвестники. Вскоре она заслужила собственную линейку комиксов — в самых свежих из них она живет в Лос-Анджелесе и работает журналисткой.

Фэйт умеет летать и поднимать в воздух другие предметы. Она считается самой известной полной героиней комиксов.

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