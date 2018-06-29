Российских чиновников наказали за рубку сосен

Семь чиновников регионального департамента природных ресурсов привлечены к дисциплинарной ответственности за незаконную массовую вырубку деревьев на территории памятника природы в Мишкинском районе. Об этом в пятницу, 29 июня, сообщается на сайте прокуратуры Курганской области.

Среди наказанных должностных лиц оказались два заместителя директора департамента — начальники управления лесного хозяйства и управления охраны окружающей среды. Согласно данным на сайте ведомства, эти должности занимают Виктор Банников и Оксана Гирман. Кроме того, директор Юргамышского лесничества Николай Андреенков лишился должности.

«Было установлено отсутствие надлежащего контроля со стороны уполномоченных должностных лиц государственных органов при осуществлении рубки ценных хвойных деревьев на территории памятника природы "Кировский бор", что привело к ущербу государству в особо крупном размере на сумму более 7,13 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

В ходе проверки специалисты выяснили, что на двух лесных участках, выделенных для выборочной санитарной рубки, было спилено почти на 100 деревьев больше предусмотренного. Один из участков находился в удовлетворительном состоянии, и проведение санитарно-оздоровительных мероприятий на нем не требовалось. Помимо этого, на территории памятника природы прокуратура обнаружила несанкционированные свалки твердых бытовых отходов.

В настоящее время рубка сосен предотвращена.

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