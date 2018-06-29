Выжившие в расстреле журналисты наплевали на молитвы Трампа

Корреспонденты американской Capital Gazwette Фил Дэвис (Phil Davis) и Селена Сан Феличе (Selena San Felice) дали интервью спустя несколько часов после стрельбы в офисе газеты. Журналисты пообщались с ведущим новостной передачи CNN Thursday по телефону.

В ходе разговора Дэвис в деталях рассказал всю историю нападения, описав свои эмоции и действия при появлении стрелка. Мужчина «переключился в режим паники» и моментально спрятался под стол. К нему на ум сразу же пришли мысли о смерти. «Он не уйдет, пока не убьет всех?» — думал в тот момент корреспондент.

Сан Феличе также рассказала о своих впечатлениях: на протяжении получаса ей пришлось наблюдать, как погибают ее друзья и коллеги. Кроме того, девушка вспомнила о Дональде Трампе, который написал в Twitter слова поддержки всем выжившим и семьям погибших сотрудников газеты. Президент США пообещал помолиться за них.

«Я не хочу уходить в политику, ладно? Но нам нужно больше, чем молитвы. Я ценю молитвы. Я молилась все время, пока сидела под этим столом. Я хочу ваши молитвы, но я хочу чего-то другое», — заявила журналистка.

Затем слово взял Дэвис, однако через минуту Сан Феличе вновь вернулась к вопросу о молитвах. «Если мы находимся в таком положении в нашем обществе, где мы предлагаем друг другу только молитвы, тогда где мы? .... Спасибо за ваши молитвы, но мне наплевать на них, если больше ничего нет», — заключила девушка.

Стрельба в редакции Capital Gazette произошла 28 июня. Стрелок ворвался в офис и расстрелял сотрудников издания, в результате чего пятеро из них погибли. Газета поместила на обложку убитых журналистов на утро после расстрела.

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