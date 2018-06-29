Иностранным туристам заплатят из российского бюджета

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил органам исполнительной власти рассмотреть возможность компенсации части затрат на путевку для иностранцев, приезжающих в страну. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте правительства.

По итогам заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам был принят ряд решений по реализации проектов направления «Международная кооперация и экспорт». Одно из них предполагает «стимулирование въездного туристического потока из целевых стран за счет компенсации части стоимости туристической путевки».

Также документ предполагает проработать возможность финансового обеспечения работ по созданию российских промышленных центров за пределами страны.

По информации Ростуризма, с 2000 по 2017 год въездной поток в Россию вырос на 122 процента. В то же время въездной туризм приносит экономике страны около 12 миллиардов долларов в год, отмечает «Интерфакс». В 2018-м наблюдается большой приток иностранных туристов из-за чемпионата мира по футболу, на матчи которого продано около 2,5 миллиона билетов.

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