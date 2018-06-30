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В России ответили на призывы США к отказу от «Северного потока-2»

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В Евросоюзе понимают, что именно Россия является гарантом энергетической безопасности всего региона. Такое мнение высказал РИА Новости замминистра иностранных дел Александр Грушко, комментируя обращенные к ЕС призывы США отказаться от сотрудничества по проекту «Северный поток-2».

«И если говорить об американских амбициях обеспечить такую безопасность, то на сегодняшний день в европейском газовом балансе доля американского сырья составляет всего около двух процентов», — уточнил Грушко.

По его словам, сегодня некоторые страны стремятся максимально политизировать экономическое сотрудничество ради усиления своих позиций или извлечения конкретных дивидендов. «Мы всегда исходили из того, что в основе энергетического сотрудничества должны лежать экономические факторы, необходимо вести дело к тому, чтобы максимально деполитизировать такое сотрудничество, исключить влияние любых геополитических факторов», — подчеркнул замминистра.

Он также отметил, что «Северный поток-2» — коммерческий проект, который «обоснован в финансовом и ресурсном отношениях». «Это хотя бы подтверждается тем, что нынешний год и без "Северного потока" стал рекордным в плане поставок российского газа в Европу — объем превысил 194 миллиарда кубических метров», — пояснил Грушко.

США ранее неоднократно требовали от европейских стран прекратить участие в «Северном потоке-2», угрожая им санкциями. В конце мая госсекретарь США Майк Помпео заявил, что цель его страны — свернуть «Северный поток-2», чтобы не допустить энергетическую зависимость ЕС от России. В апреле американский президент Дональд Трамп убеждал канцлера Германии Ангелу Меркель отказаться от поддержки проекта строительства газопровода в обмен на новые договоренности по взаимной торговле.

«Северный поток-2» — проект газопровода между Россией и Германией, который будет проложен по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года, начало строительства — на лето 2018-го.

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