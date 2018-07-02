Названы самые популярные преступления в России

В прошлом году россияне чаще всего отбывали наказания за преступления, связанные с наркотиками, а также за убийства и кражи. Такие данные в понедельник, 2 июля, приводит RT со ссылкой на ФСИН.

По данным ведомства, в 2017 году за преступления, связанные с наркотиками, в России отбывали наказания 136 029 человек, за убийства — 122 905 человек, за кражи — 73 493 человека. Среди распространенных преступлений также были разбои и грабежи — 34 346 и 27 382 осужденных соответственно.

Для сравнения, пятью годами ранее самым распространенным видом преступления среди отбывающих наказание в колониях было убийство (156 278 человек). На втором месте был оборот, хранение, продажа наркотиков (124 955 человек). За кражу были приговорены 97 356 человек, за разбой — 55 063 человека, за грабежи — 45 066 россиян.

В 2017 году в исправительных колониях в России находились 495 139 человек. В 2012 их число составляло 585 020 человек.

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