Град застиг россиянина на трассе и разбил его машину

ViralHog / YouTube

В Тимашевском районе Краснодарского края мужчина за рулем ВАЗ-2114 попал под град размером с кулак и снял происходившее на телефон. Видео опубликовано на YouTube-канале ViralHog. На записи, изобилующей нецензурными комментариями автора, видно, что град, как минимум, разбил лобовое и заднее стекло автомобиля, фару и покрыл вмятинами весь его кузов.

Инцидент произошел 30 июня. В тот день, по данным местной администрации, из-за града были повреждены крыши у 80 процентов домов в районе, передает ТАСС. «Град выпал очень большой, где-то величиной с кулак. 1,8 тысячи дворов [повреждены]», — сообщили агентству чиновники.

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