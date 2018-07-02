Модель оштрафуют за сексуальные фотографии в военной форме

Власти Тайваня возмутились сексуальными снимками модели в тайваньской военной форме. Об этом сообщает Daily Mail.

Девушка по имени Маоми Кэт опубликовала на Facebook серию фотографий в зеленой рубашке с короткими рукавами, мини-юбке и на высоких каблуках. Кэт позировала верхом на тайваньской военной технике, а также карабкаясь по лестнице и лежа на деревянной балке.

До этого модель выкладывала на своей странице снимки в обнаженном виде.

Сообщается, что ради фотосессии девушка вторглась на военный объект. Министерство национальной обороны Тайваня постановило, что она нарушила закон об Униформах вооруженных сил. Согласно закону, гражданское лицо, вышедшее на публику в военной форме, должно заплатить штраф в размере 16 долларов.

На данный момент власти разбираются в инциденте. Все фотографии удалены из соцсети.

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В июне бельгийская модель Мариса Папен снялась голой напротив священных для представителей иудаизма мест в Иерусалиме. На своем сайте девушка опубликовала серию обнаженных фотографий, которые были сделаны во время трехдневной поездки в Израиль, под заголовком The Wall of Shame («Стена стыда»). На одном из снимков фотографа Матиаса Ламбрехта Папен загорает на белом пластмассовом стуле напротив Стены Плача.

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