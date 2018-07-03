Балерине ампутировали ноги после взрыва катера на отдыхе

Американская артистка балета Стефани Шаффер (Stefanie Schaffer) лишилась обеих ног после взрыва на катере во время отдыха на Багамах. 22-летняя девушка остается в больнице в критическом состоянии, сообщает NBC Chicago.

Инцидент произошел в субботу, 30 июня. Как отмечает телеканал, на борту судна находилось 12 человек — десять американцев и два багамца — члены экипажа. Внезапно на катере прогремел взрыв — из-за него одна гражданка США погибла, девять человек получили ранения, а у Шаффер диагностировали внутренние травмы и множественные переломы костей. Ноги пришлось ампутировать. Девушка еще не приходила в сознание, врачи погрузили ее в медикаментозную кому.

Родственники танцовщицы отмечают, что кроме балета, она также любила футбол. На Багамах она была с матерью, отчимом и сестрой.

Береговая охрана США перевезла четырех человек в Сент-Питерсберг (штат Флорида). Шестеро отправились в столицу Багамских островов Нассау.

Причины взрыва пока установить не удалось. Полицейские, пожарные и сотрудники гражданских авиационных ведомств выясняют обстоятельства случившегося.

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