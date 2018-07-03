Иран обвинил Израиль в воровстве облаков

Начальник иранского управления гражданской обороны Голамреза Джалали обвинил Израиль в развязывании климатической войны. Об этом сообщает ynetnews.com.

По его словам, иранские научные центры отметили, что климат в стране изменился. Джалали заявил, что Израиль «вместе с другой страной, расположенной в регионе, воздействует на дождевые облака, направляющиеся в сторону Ирана», лишая их возможности пролиться дождем.

«Страна не имеет права воровать облака», — отметил он, добавив, что согласно научным данным в течение последних четырех лет снегом были покрыты все горные вершины выше 2,2 тысячи метров над уровнем моря во всем регионе от Афганистана до Средиземного моря, за исключением территории Ирана, передает Tasnim.

«Иран изнывает от продолжительной засухи», — подытожил глава метеорологической службы Ирана Ахад Вазифе (Ahad Vazife).

30 июня в городе Хоррамшахр, расположенном на юге страны, состоялись массовые акции протеста из-за острой нехватки питьевой воды.

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