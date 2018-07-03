Власти Московской области похвастались урожаем клубники

Более 1,1 тысячи тонн клубники планируют собрать в Подмосковье в этом сезоне, что более чем в два раза превышает показатель прошлого года, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 3 июля.

«По предварительным данным, у нас на сегодняшний день сбор ягоды идет достаточно хорошими темпами. Он гораздо более интенсивный, чем в прошлом году. Там у нас было достаточно небольшое количество урожая из-за погоды», — сказал он.

По словам министра, к настоящему моменту аграрии собрали уже более 435 тонн, при этом в прошлом году весь урожай не превышал 380 тонн.

В настоящее время клубнику в промышленных масштабах на территории региона выращивают десять хозяйств. Сбор клубники обычно продолжается до августа, однако основная часть работ приходится на первую половину лета, уточняется в сообщении.

В июне прошлого года Разин заявил, что подмосковная клубника пусть и дороже импортной, зато полностью свободна от нитратов.