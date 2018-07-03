Убийца-кровопийца пойман в Зимбабве

В Зимбабве арестовали мужчину, зарезавшего женщину и выпившего ее кровь. Об этом сообщило местное издание Chronicle.

Инцидент произошел в деревне Сикхеву (Sikhewu), провинция Северный Матабелеленд, на западе страны. Африканец сначала оглушил бревном старушку, которая шла из больницы, а затем разрезал ей горло. Местные жители застали его пьющим кровь из горла женщины, его руки были ярко-красного цвета. Также зимбабвиец собирал жидкость в специальный сосуд. Как только его заметили жители деревни, он скрылся с места преступления.

Тем не менее убийцу удалось поймать и доставить в полицейский участок. Помощник шерифа Эглон Нкала подтвердил, что преступник находится под стражей. Им оказался 34-летний Кристофер Сибанда (Christopher Sibanda).

Местные жители шокированы жестоким убийством. «Мы знали, что Сибанда иногда ведет себя как сумасшедший, но он никогда не проявлял жестокости. К тому же ему не диагностировали психическое расстройство», — сказал один из них.

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