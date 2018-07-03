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В Европе решили вспомнить Ким Ир Сена

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В Европе решили отметить 24-летие кончины основателя северокорейского государства Ким Ир Сена. Мемориальные комитеты открылись в России, Великобритании, Дании, Исландии, Финляндии и Испании, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Комитеты должны будут «организовывать культурно-политические мероприятия, восхваляющие революционную жизнь и заслуги великого вождя», а в Хельсинки пройдет «собрание по воспоминанию [Ким Ир Сена], выставка книг, фото и киносмотр».

Помимо европейских стран, комитеты также созданы на Шри-Ланке и в Египте.

Ким Ир Сен — основатель Корейской Народно-Демократической Республики и ее первый руководитель, фактически правивший с 1948 по 1994 год. Он также является основоположником северокорейской националистической государственной идеологии, основанной на марксизме, — Чучхе.

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