Медведев уволил руководителя Росприроднадзора

Премьер-министр России Дмитрий Медведев снял с должности главу Росприроднадзора Артема Сидорова. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.

«Освободить Сидорова Артема Георгиевича от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации — руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по его просьбе», — говорится в тексте документа.

Сидоров возглавил Росприроднадзор в сентябре 2015 года. До этого он пять лет руководил министерством экологии и природных ресурсов Татарстана.

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